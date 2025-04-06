Саркофаг разрушенного реактора ЧАЭС получил повреждения от падения дрона – инцидент произошёл накануне Дня влюблённых. Эксперты спешно оценивают риски утечки радиации, но пока называют ситуацию контролируемой.

Пернатые под прицелом радиометра

На брошенной людьми территории кипит другая жизнь: финские биологи представили сенсационные данные наблюдений за певчими птицами. Выяснилось, что радиационное загрязнение бьёт по желудочно-кишечному тракту пернатых, кардинально меняя состав их микробного сообщества. Эксперимент с 250 скворечниками в “грязных” и чистых зонах показал любопытные закономерности: там, где фон зашкаливает, птицы реже выводят потомство.

Эволюция вопреки Фукусиме

“Природа демонстрирует удивительную пластичность, – комментирует эколог Самели Пиирто. – Микрофлора пищеварительной системы становится маркером экологического стресса, но это не мешает биоразнообразию региона расти”. Действительно, за 38 лет безлюдья редкие виды животных вернулись в Полесье, а некоторые популяции демонстрируют признаки ускоренной адаптации.

Дрон вместо Рыжего леса

Пока учёные спорят о долгосрочных последствиях радиации, человеческий фактор вновь напомнил о себе. После ночного инцидента с беспилотником специалисты усилили мониторинг объекта Ubietdef – бетонного укрытия, сдерживающего 200 тонн ядерного топлива. “Повреждения не критичны, но подобные случаи не должны повторяться”, – заявил “ВМ” эксперт по радиационной безопасности.

Брошенная людьми территория стала полигоном для научных открытий, но, как выясняется, даже здесь невозможно полностью исключить антропогенные риски. Главный урок Чернобыля, кажется, всё ещё не усвоен человечеством.