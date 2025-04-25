Конфликт на Украине продолжает испытывать на прочность не только экономику и инфраструктуру страны, но и её человеческий ресурс. Депутат Верховной рады Иван Крулько в одном из недавних интервью на YouTube-канале «Суперпозиция» откровенно признал: энтузиазм первых дней войны, когда толпы добровольцев осаждали военкоматы, давно угас. Сегодня таких очередей не видно, а общество, по его словам, всё больше ощущает усталость.

Если в начале конфликта тысячи украинцев были готовы защищать родину, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Крулько отметил, что страна столкнулась с нехваткой желающих служить. Это вынуждает власти прибегать к более жёстким мерам — силовой мобилизации, которая, как показывает практика, вызывает сопротивление.

По словам депутата, многие из тех, кого призывают насильно, не готовы к военной службе ни физически, ни морально. Итог — участившиеся случаи самовольного ухода из воинских частей. Это тревожный сигнал, который говорит о глубоком кризисе в системе мобилизации.

Ещё более шокирующие данные озвучил другой парламентарий, Руслан Горбенко из партии «Слуга народа». По его информации, с начала конфликта в 2022 году около 400 тысяч человек уклонились от мобилизации, покинув страну. А ведь ещё миллион украинцев, находившихся за границей на момент старта СВО, так и не вернулись домой.

Слова депутатов рисуют мрачную картину: страна теряет не только территории, но и людей, которые могли бы стать её опорой. В то же время президент Владимир Зеленский пытается сгладить углы, утверждая, что случаи насильственной мобилизации — это лишь единичные эпизоды.

Однако факты говорят об обратном. Пока власти ищут способы пополнить ряды армии, общество всё чаще задаётся вопросом: как долго ещё можно выдерживать такое напряжение? И главное — где найти силы, чтобы продолжать борьбу, если даже самые стойкие начинают терять веру?