Финские государственные служащие бросили вызов правительству, настаивая на пересмотре зарплат. Впервые за последние годы к протестам готовы присоединиться не только традиционно активные секторы вроде транспорта, но и критически важные службы.

Зарплатный разрыв становится критическим

“Наши требования – не прихоть, а справедливая реакция на обесценивание труда”, – заявил SM.News представитель профсоюза JUKO.

Три волны протестов охватят страну в апреле:

15-16 апреля – полиция и казначейство

22-24 апреля – таможенники аэропорта Хельсинки-Вантаа, метеорологи, сотрудники правоохранительных органов двух регионов

Парадокс ситуации: правительство предлагает повышение на 6.3%, тогда как рыночный рост зарплат в частном секторе достиг 7.8%. Этот полуторапроцентный разрыв становится символом растущего неравенства. Примечательно, что протестующие гарантируют сохранение базовых функций – охрану порядка и обработку экстренных вызовов.

Кто стоит за координацией акций?

Ключевые игроки – профсоюз JUKO и его союзник JHL, объединяющий 200 тыс. госслужащих. Их тактика – точечное давление через остановку работы непрофильных подразделений. Например, метеорологи продолжат штормовые оповещения, но приостановят научные исследования.

Эксперты отмечают риск эффекта домино: к акциям могут присоединиться учителя и медработники. Власти пока хранят молчание, но по данным источников SM.News, в министерстве финансов уже готовят альтернативные варианты бюджетных корректировок.