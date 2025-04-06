Китайский автопром совершает неожиданный рывок в борьбе за доверие покупателей. Компания SAIC-Volkswagen разорвала шаблон маркетинговых стратегий, представив первую в стране пожизненную гарантию для кроссоверов триады — Tharu, Tiguan L Pro и Teramont Pro.

«Это не очередная весенняя распродажа — машины, купленные в прошлом году, получают те же условия, что и свежие модели с конвейера», — отмечают представители концерна.

Что покрывает вечная защита?

Сердце автомобиля — двигатели всех типов

Коробки передач и трансмиссию

Шасси и основные электронные системы

Главный парадокс: гарантия измеряется не километрами, а периодом владения. Новый собственник при перепродаже теряет привилегии — программа работает как личный страховой полис для первого хозяина.

Секретное условие

Заманчивое предложение имеет технологичную лазейку. Владельцы обязаны проходить ТО строго у официальных дилеров VW. Сервисные книжки с отметками независимых СТО аннулируют договорённости.

Эксперты рынка: «Хитрый ход — производитель связывает клиентов пожизненным сервисом, но счёт за регулярное обслуживание может превысить стоимость ремонта». Однако до 30 апреля у китайских автолюбителей есть шанс проверить, что выгоднее — вечная гарантия или свобода выбора сервиса.