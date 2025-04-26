На Всемирной выставке ЭКСПО-2025, проходящей в японском городе Осака, зафиксирован инцидент, завершившийся весьма нетрадиционным образом.

Как сообщил секретариат выставки, пожилой гражданин Японии, попытавшийся похитить продукцию из павильона одной из стран-участниц, в итоге не только избежал наказания, но и получил ценные подарки.

В середине апреля 83-летний мужчина был задержан после того, как самовольно забрал мед из экспозиции, представленной Киргизией. Стоимость похищенного товара составила сумму, эквивалентную примерно 3,8 тысячи российских рублей (4 тысячи киргизских сомов).

Однако, несмотря на факт кражи, представители киргизского павильона приняли решение не обращаться с официальной жалобой в правоохранительные органы. Инцидент был урегулирован напрямую с участием виновника.

Мужчина принес официальные извинения за свой проступок. В ответ на его раскаяние сотрудники киргизской экспозиции проявили удивительную щедрость: они вручили ему в дар особый сорт меда, который обычно предназначен для вручения высокопоставленным гостям, а также памятные сувениры выставки.

Это происшествие контрастирует с сообщениями о других случаях мелких хищений в Японии, где подобные проступки могут приводить к весьма строгим последствиям, как, например, недавний инцидент с водителем автобуса, потерявшим пенсию из-за кражи оплаты за проезд.