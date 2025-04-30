Тридцать девять лет назад в афганском ущелье Хазара разыгралась трагедия, которая до сих пор отзывается болью в сердцах. В одном бою советские войска потеряли 86 солдат — это стало самой крупной разовой потерей за всю войну в Афганистане. Военный корреспондент Александр Сладков, вспоминая те события, проводит параллели с текущей ситуацией на Украине, отмечая, что в рамках СВО такие цифры, увы, стали почти обыденными.

Но история Хазары — это не только о цифрах. Это о роковых ошибках и неразгаданных тайнах. Как выяснил Сладков, командира полка после трагедии спешно перевели в Белоруссию, а один из офицеров контрразведки КГБ СССР получил звание Героя Советского Союза. Однако главный вопрос так и остался без ответа: кто отдал приказ батальону спуститься в смертельное ущелье без должного прикрытия?

В апреле 1984 года советские и афганские силы завершали операцию в Панджшерском ущелье, пытаясь вытеснить отряды Ахмада Шаха Масуда. После изматывающих боев 1-й батальон 682-го мотострелкового полка, известный как «Королевский» по фамилии комбата Александра Королева, направлялся на базу. Но в последний момент планы изменились.

Бойцов отправили на прочесывание долины реки Хазара. Без поддержки с воздуха, без прикрытия с горных склонов, колонна оказалась в ловушке. На вершинах уже ждали моджахеды. Итог был предсказуем: весь батальон попал под шквальный огонь, не имея шансов на спасение.

Сладков, долгие годы изучающий обстоятельства того боя, пытался найти ответы у тех, кто был по другую сторону баррикад. Он беседовал с бывшим афганским генералом, перешедшим к Масуду, и с полевым командиром, организовавшим засаду. Их слова о мужестве советских солдат и офицеров, по признанию военкора, вызвали у него чувство гордости за своих соотечественников.