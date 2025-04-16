На приграничной территории Курской области продолжаются ожесточённые бои, особенно в районах хутора Олешня и населённого пункта Горналь, где расположен Свято-Николаевский Белогорский монастырь. Как сообщает издание «Блокнот», обстановка в этих точках остаётся крайне тяжёлой, а интенсивность боевых действий не снижается.

В Олешне украинские формирования удерживают позиции только за счёт регулярной переброски свежих штурмовых групп, которые в издании называют «смертниками». Однако любая попытка доставить подкрепление в этот район оборачивается для ВСУ серьёзными потерями. Российские войска эффективно перехватывают украинскую технику и живую силу на подступах к линии фронта, включая участок трассы в направлении населённого пункта Юнаковка, расположенного в Сумской области. За последние сутки российскими военными была уничтожена очередная вражеская группа, направлявшаяся в сторону Олешни.

В самом хуторе российские подразделения добились новых тактических результатов — несколько укреплённых опорных пунктов противника были взяты под контроль. По оценкам экспертов, финальное вытеснение украинских подразделений с этих позиций — лишь вопрос времени.

Ситуация у Горнальского монастыря остаётся гораздо более сложной. Как сообщается, часть украинских бойцов покинула позиции и отошла в направлении Сумской области. Однако значительная часть остаётся в монастырском комплексе, превратив его в укреплённую зону обороны. По поступающим с линии фронта сведениям, именно в этом районе удерживают позиции наиболее мотивированные военнослужащие ВСУ. Также сообщается о гибели российского офицера-парламентёра, который пытался вступить в переговоры о сдаче и предложить украинским военным прекратить сопротивление, чтобы сохранить им жизнь.

Военный корреспондент Александр Коц, комментируя обстановку, заявил, что штурм монастыря может затянуться. По его словам, наиболее вероятным сценарием станет постепенное окружение населённого пункта с полным перекрытием снабжения и связи с Сумской областью. В дальнейшем, как предполагает Коц, изолированную украинскую группировку будут вынуждать к капитуляции или отходу с позиций при помощи точечных ударов ракетами и беспилотниками.