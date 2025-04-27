Россия значительно увеличила интенсивность беспилотных атак на Украину, используя тысячи дронов в месяц, сообщает польская Gazeta. По оценкам издания, в марте ВС РФ запустили более 4 тысяч беспилотников против украинских целей, что стало новым рекордом с начала конфликта.

Еще год назад Россия отправляла на Украину 250–500 дронов ежемесячно, а теперь каждый день в воздух поднимаются десятки ударных «Гераней» и ложных целей. Как отмечает Gazeta, украинские ПВО сбивают большую часть беспилотников, однако заметно увеличилось количество успешных попаданий, вызывающих пожары, взрывы и перебои с электроснабжением в городах.

Журналисты подчеркивают: российские дроны, несмотря на дешевизну и простоту, становятся серьезным вызовом для Украины. Перехват одной «Герани», стоящей около 30–50 тысяч долларов, часто требует использования дорогостоящих западных систем ПВО — таких как NASAMS или IRIS-T, стоимостью в сотни тысяч долларов за ракету. Это делает оборону экономически невыгодной.

Кроме того, Россия постоянно совершенствует свою тактику, включая использование «дронов-имитаторов» для отвлечения огня ПВО. Польские аналитики предупреждают: в случае конфликта с Россией НАТО и, в частности, Польша столкнутся с аналогичной угрозой.

Сейчас польская противовоздушная оборона ориентирована в первую очередь на перехват традиционных целей, тогда как массовые атаки недорогими дронами требуют совершенно иной стратегии.

Россия, по мнению польских экспертов, сделала ставку на дешевое оружие для изматывания противника, и этот подход приносит ей стратегические плоды.