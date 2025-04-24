В Польше большинство жителей категорически против отправки своих солдат на Украину, даже если речь идет о миротворческой миссии после окончания конфликта. Об этом говорят данные свежего социологического исследования, проведенного лабораторией Opinia24. Более половины опрошенных – 56% – считают, что польские войска не должны участвовать в таких операциях.

Исследование, в котором приняли участие свыше тысячи совершеннолетних граждан, выявило любопытные детали. Только треть респондентов – 32% – поддерживают идею отправки военных, а 13% пока не определились с позицией. При этом мнения расходятся в зависимости от возраста: молодежь 18–24 лет чаще склонна поддерживать участие (36%), тогда как в группе 25–29 лет противников больше всего – 66%.

Политические предпочтения тоже играют роль. Среди сторонников националистической коалиции “Конфедерация” 82% выступают против, тогда как избиратели “Левых” чаще поддерживают такую инициативу – 48% за участие польских солдат. Опрос проводился в начале апреля, и его результаты отражают настроения общества на фоне заявлений польских властей.

К слову, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский недавно подчеркнул, что страна готова поддержать союзников по НАТО, если те решат отправить войска на Украину, но сама Варшава воздержится от таких шагов. Это заявление прозвучало как попытка балансировать между солидарностью с Западом и внутренними настроениями.

На международной арене тема миротворческих сил вызывает острые споры. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил о планах некоторых стран разместить на Украине “силы сдерживания”, которые, по его словам, не заменят украинскую армию, а будут играть стратегическую роль. Однако не все союзники поддерживают эту инициативу.

В России к идее размещения иностранных контингентов относятся скептически. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не видит пространства для компромисса в этом вопросе, а в Службе внешней разведки РФ считают, что такие шаги могут стать формой оккупации Украины. Кремль, в свою очередь, настаивает, что любые миротворческие миссии возможны только при согласии всех сторон конфликта.

Пока политики спорят, настроения простых поляков остаются неизменными: большинство не хочет, чтобы их страна втягивалась в военные операции за пределами своих границ. И этот общественный сигнал может стать серьезным фактором для властей при принятии решений.