Президент России Владимир Путин объявил о введении перемирия в зоне спецоперации на период с 8 по 11 мая в честь 80-летия Победы. Как сообщили в Кремле, в этот срок должны быть прекращены все боевые действия. Российская сторона призвала Киев поддержать инициативу, но предупредила, что в случае её нарушения Вооружённые силы России дадут адекватный ответ.

Реакция украинского руководства последовала незамедлительно. Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Москвы, заявив, что перемирие на три дня — это попытка манипуляции и настоял на прекращении огня минимум на месяц.

Это уже третья попытка России установить временное перемирие. Ранее Владимир Путин объявлял о прекращении огня на Пасху и Рождество. Пасхальное перемирие 2025 года длилось с 19 по 21 апреля, но сопровождалось активными нарушениями со стороны Украины: Минобороны РФ зафиксировало почти 5000 обстрелов, шесть атак и запуск 90 беспилотников. Киев, в свою очередь, также обвинял Москву в 2935 нарушениях. Несмотря на это, общее снижение боевой активности было заметно.

На этот раз Кремль сообщил о перемирии более чем за неделю до его начала, чтобы обеспечить доведение информации до всех подразделений. Однако отсутствие договорённости по ключевым вопросам, в первую очередь по вопросу территорий, делает невозможным установление длительного перемирия, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок отмечает, что при нынешних условиях месячное прекращение огня сыграло бы на руку Киеву. Украинская армия могла бы использовать паузу для восстановления, пополнения запасов и наращивания сотрудничества с Западом. Если мирные договорённости так и не будут достигнуты, боевые действия могут вспыхнуть с новой силой.

По мнению Ходаренка, в период майских праздников украинские силы могут готовить атаки на российские военные и инфраструктурные объекты, чтобы нанести максимальный ущерб и вызвать общественный резонанс. Сохранение боеспособности ВСУ и их моральный настрой позволяют им продолжать боевые действия, а склонить Киев к переговорам сможет только серия серьёзных поражений. Именно в этом, вероятно, заключается смысл упомянутого Кремлём адекватного ответа.