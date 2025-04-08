Интервальное голодание (ИГ) стало модным трендом, который одни восхваляют как панацею, а другие демонизируют, обвиняя в разрушении здоровья. Но что, если большинство даже не понимает, о чём говорит? Пора разобрать мифы, которые превратились в «факты».

«Пропуск завтрака — путь к ожирению»

Этот стереотип вбивали в нас десятилетиями. Однако исследования New England Journal of Medicine показывают: время первого приёма пищи не влияет на вес, если общий калораж соответствует норме. Более того, утром организм активно расходует запасы жира, особенно если вы практикуете утренние тренировки.

«Главное — не когда вы едите, а что и сколько», — комментирует диетолог Мария Ковалёва.

«Голодание замедляет метаболизм»

Страх «режима голода» заставляет многих отказываться от ИГ. Но короткие периоды воздержания от еды (12–16 часов) не тормозят обмен веществ. Напротив, они запускают аутофагию — процесс «уборки» повреждённых клеток, за который дали Нобелевскую премию в 2016 году.

Исследование Университета Иллинойса: метаболизм ускоряется на 3,6% при 36-часовом голодании.

После 48 часов возможен спад, но стандартные схемы ИГ этого не требуют.

«В окне еды можно всё!»

Тикток-блогеры уверяют: «Ешь фастфуд, главное — уложись в 8 часов». Реальность жёстче. Да, ИГ позволяет гибкость, но качество пищи определяет 70% успеха. Поглощение сладостей в «разрешённое время» приведёт к скачкам инсулина и голоду вне окна.

Пример: Два человека пробуют ИГ. Первый ест овощи и белок, второй — пиццу. Через месяц у первого — минус 5 кг и прилив энергии, у второго — нулевой результат и злость на «лохотрон».

«Интервальное голодание подходит всем»

ИГ — не волшебная таблетка. Противопоказания включают:

беременность и кормление грудью;

диабет 1 типа;

расстройства пищевого поведения.

Попытки игнорировать эти пункты заканчиваются срывами и проблемами со здоровьем. Консультация врача обязательна!

«Эффект только в похудении»

Снижение веса — лишь верхушка айсберга. Исследования подтверждают другие преимущества:

Уменьшение воспалений (журнал Cell). Снижение риска болезни Альцгеймера. Улучшение чувствительности к инсулину на 20–31%.

Интервальное голодание — инструмент, который работает только при грамотном использовании. Он не отменяет законов ЗОЖ, но даёт телу шанс на перезагрузку. Перестаньте верить мемам и слушать соседку. Доверяйте науке, а не хайпу.