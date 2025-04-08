Свобода vs. Четыре стены

Стрельцы, управляемые Юпитером — планетой экспансии и роста, — рождены для исследований и движения. Офисная рутина с её фиксированным графиком и ограниченным пространством воспринимается ими как клетка. Их стихия — открытый мир, а не монитор компьютера и стопки документов.

«Зачем сидеть под флуоресцентными лампами, когда за окном столько неизведанного?» — типичный вопрос Стрельца, который с трудом переносит восьмичасовой «заключение».

Рутина — враг номер один

Знак Зодиака, чей девиз — «Я вижу цель!», быстро теряет мотивацию в повторяющихся задачах. Стрельцы:

Терпеть не могут бюрократию и многоуровневые согласования

Скучают без интеллектуального вызова

Воспринимают жёсткие правила как личное оскорбление

Для них важен результат, а не процесс, особенно если процесс лишён творчества.

Социальная изоляция и фальшь

Стрельцы — прямолинейные оптимисты, ценящие искренность. Офисная политика, сплетни и необходимость «держать лицо» их раздражают. Они предпочитают общение без масок, где можно смеяться громко, спорить горячо и делиться идеями без оглядки на иерархию.