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Связь с Нептуном и водной стихией

Рыбы, управляемые Нептуном, погружены в мир иллюзий, духовности и подсознания. Эта планета наделяет их тонкой интуицией, но также делает восприимчивыми к любым эмоциональным волнам. Как знак воды, они естественно текучи и не имеют четких границ между реальностью и внутренними фантазиями.

Эскапизм как защитный механизм

Когда реальность становится слишком жесткой или травмирующей, Рыбы «уплывают» в мир грез. Это не слабость, а способ:

  • переработать эмоции,
  • найти творческие решения,
  • сохранить душевный баланс.

«Рыбы не бегут от жизни — они переосмысливают ее через призму сердца»

Творческий потенциал и эмпатия

Их «витание в облаках» часто связано с гиперразвитым воображением. Многие Рыбы — художники, музыканты или целители. Они буквально чувствуют чужие переживания, что заставляет их искать уединения, чтобы отделить свои эмоции от чужих.

Лунные узлы и кармические задачи

В ведической астрологии Рыбы связаны с Кету (Южным узлом Луны), символизирующим прошлый опыт. Это объясняет их ностальгичность и подсознательное стремление вернуться в «океан единства», где нет боли дуальности материального мира.

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