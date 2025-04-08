Связь с Нептуном и водной стихией

Рыбы, управляемые Нептуном, погружены в мир иллюзий, духовности и подсознания. Эта планета наделяет их тонкой интуицией, но также делает восприимчивыми к любым эмоциональным волнам. Как знак воды, они естественно текучи и не имеют четких границ между реальностью и внутренними фантазиями.

Эскапизм как защитный механизм

Когда реальность становится слишком жесткой или травмирующей, Рыбы «уплывают» в мир грез. Это не слабость, а способ:

переработать эмоции,

найти творческие решения,

сохранить душевный баланс.

«Рыбы не бегут от жизни — они переосмысливают ее через призму сердца»

Творческий потенциал и эмпатия

Их «витание в облаках» часто связано с гиперразвитым воображением. Многие Рыбы — художники, музыканты или целители. Они буквально чувствуют чужие переживания, что заставляет их искать уединения, чтобы отделить свои эмоции от чужих.

Лунные узлы и кармические задачи