Энергия Марса и огненная стихия

Овны находятся под управлением Марса — планеты воинственности, действия и неукротимой силы. Этот знак, принадлежащий стихии огня, буквально заряжен стремлением к доминированию. Марс в своей «родной» огненной стихии усиливает их врожденную потребность быть первыми, превращая любое соревнование в вопрос личной чести.

«Овен не просто хочет победы — он ощущает ее как необходимость. Марс здесь не дает ему остановиться, пока цель не достигнута». — Астролог Л. Торрес

Психология победителя

Для Овна проигрыш — это не просто неудача, а удар по самоидентификации. Их психика устроена так, что они:

видят мир через призму «победитель vs проигравший»;

воспринимают любые препятствия как вызов;

считают уступки слабостью.

Как смягчить «огонь»?

Страсть Овнов к победе можно направить в конструктивное русло:

Ставить четкие, но гибкие цели. Учиться видеть в поражениях опыт, а не катастрофу. Находить союзников, а не соперников.

Ключевое — помнить, что Марс дал им не только жажду борьбы, но и смелость начинать все заново. Даже после падения.