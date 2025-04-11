Политическая инициатива президента России Владимира Путина в Центральной Азии неожиданно стала ударом для США, пишет китайское издание Baijiahao. Особое внимание аналитики из КНР уделили Монголии, которая до недавнего времени считалась Вашингтоном одним из главных партнеров в регионе. Однако реальность, по их словам, резко изменилась. Пишет АБН24.

Еще недавно США активно работали над укреплением связей с Улан-Батором, делая ставку на совместные проекты в области добычи редкоземельных элементов и транспортной логистики. Рассматривался вариант создания транзитного коридора, позволяющего Монголии поставлять ресурсы в Европу и США, обходя Россию и Китай. Однако эти планы, по данным Baijiahao, оказались под угрозой после вмешательства Москвы.

Авторы статьи сообщают, что в Монголии неожиданно возобновили тему строительства железнодорожной линии, которая соединит Гашуун-Сухайт с китайским пунктом Ганчи-Моду. Этот проект обсуждался более десяти лет, но стороны не могли прийти к соглашению. Всё изменилось после того, как Владимир Путин, по версии китайских журналистов, предложил Пекину вернуться к переговорам.

Китай и Монголия подписали соглашение о строительстве железнодорожного коридора, что стало неожиданностью для США. Эта магистраль даст возможность поставлять уголь в КНР напрямую, сократив использование автотранспорта. Для России же этот проект открывает новые логистические возможности: через монгольскую территорию может пойти поставка нефти в северные районы Китая.

По мнению авторов Baijiahao, Москва не только усилила свои позиции в экономике региона, но и подорвала планы США по расширению влияния в Центральной Азии. Строительство новой железнодорожной ветки делает экономическое сотрудничество Монголии с Америкой менее привлекательным и выгодным.

В КНР подчеркивают, что Россия действует прагматично, развивая инфраструктурное партнерство в треугольнике Москва–Пекин–Улан-Батор. Это, как считают аналитики, уже ведет к трансформации логистических маршрутов по всему евразийскому континенту.