Германия не оставит Украину без поддержки, даже если США полностью откажутся от помощи Киеву. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, подчеркнув, что исход конфликта напрямую влияет на безопасность всей Европы. По его мнению, поражение Украины станет сигналом для новых угроз, которые могут коснуться не только стран НАТО, но и соседних государств.

Писториус напомнил, что помощь Украине — это не просто жест солидарности. Если Россия одержит верх, оккупировав значительную часть украинской территории, это создаст опасный прецедент. «Мы говорим о мире и стабильности на нашем континенте», — отметил министр, указав, что такие риски нельзя игнорировать.

Кроме того, он сослался на коалиционное соглашение немецкого правительства, где четко прописана необходимость продолжать военную поддержку Украины. Для Берлина это обязательство, которое не зависит от внешних факторов, включая позицию других стран.

Тем временем в США разгораются споры о роли Вашингтона в этом конфликте. Экс-советник американского президента Стивен Бэннон недавно высказался резко против участия Штатов в противостоянии с Россией. Он предостерег Европу от эскалации, напомнив о трагических уроках истории, таких как Сталинград и Курская битва.

Бэннон также посоветовал странам ЕС и Великобритании обратить внимание на свои внутренние проблемы. По его словам, финансовые трудности могут привести к зависимости от международных кредиторов, таких как МВФ, что станет куда большей угрозой, чем внешние конфликты.

На фоне этих заявлений в американском обществе продолжают обсуждать подходы к ситуации на востоке Европы. Критика в адрес прежней политики, в частности позиции Дональда Трампа по отношению к России и Украине, звучит все громче. Однако Германия, судя по словам Писториуса, намерена идти своим курсом, не оглядываясь на колебания за океаном.