Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков приняло делегации из 41 государства мира, став площадкой для демонстрации возможностей российской авиации и мастерства ее пилотов. Ключевым моментом программы стал показательный полет учебно-боевого самолета Як-130, который продемонстрировал сложнейшие элементы высшего пилотажа.

По словам специального корреспондента Валерии Кваше, особое внимание было уделено выполнению фигур на малой высоте, что считается одним из наиболее трудных аспектов летного мастерства. Зрители, среди которых были военные атташе из таких стран, как Турция, Китай, Ирак, Перу и Гвинея, смогли оценить точность и безошибочность выполнения виражей, “бочки” и разворотов на 180 градусов.

Это выступление стало убедительным свидетельством высокого уровня подготовки российских летчиков и значительного потенциала отечественной авиационной техники в глазах международной аудитории.

Военный атташе Ирака Аббас Аль-Мусави выразил свое восхищение увиденным, подчеркнув, что полученный опыт будет полезен для развития военных школ его страны. Он также отметил значительное число иностранных курсантов, проходящих обучение в Краснодарском училище, что, по его мнению, является показателем международного доверия к российской системе подготовки летных кадров.

В рамках мероприятия иностранные гости не только наблюдали за полетами, но и ознакомились с процессом обучения курсантов из 19 различных государств.

Примечательно, что интерес к обучению в Краснодарском авиационном училище со стороны иностранных военнослужащих продолжает расти, что свидетельствует о его авторитете и качестве предоставляемого образования.