Настойчивость и железная воля Иосифа Сталина стали ключевыми факторами, которые помогли Советскому Союзу одолеть гитлеровскую Германию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне «Знание». По его словам, решительность генсека в вопросах промышленности и внешней политики сыграла решающую роль в годы Великой Отечественной войны.

Песков привел яркий пример из мемуаров, иллюстрирующий жесткий стиль управления Сталина. Один из руководителей завода доложил, что после переезда производства в Самару удалось выпустить лишь 20 самолетов для Красной армии за месяц. Реакция Сталина была молниеносной и суровой: он пригрозил расстрелом, потребовав увеличить объемы до 200 машин. И уже через две недели завод вышел на необходимый темп.

Этот эпизод, по мнению Пескова, наглядно демонстрирует, как бескомпромиссный подход Сталина позволял мобилизовать ресурсы страны в критические моменты. Именно такая непреклонность, считает представитель Кремля, помогла СССР выстоять в тяжелейших условиях войны.

Касаясь темы памяти о тех событиях, Песков отметил, что современная молодежь уже не может в полной мере осознать, что такое война. Новое поколение, к счастью, не сталкивалось с подобными испытаниями, которые выпали на долю советского народа.

«Мы должны сделать все, чтобы молодые люди никогда не узнали ужасы войны на собственном опыте», — подчеркнул он. По его словам, сохранение исторической памяти — это не только дань уважения прошлому, но и залог мирного будущего.

История, рассказанная Песковым, напоминает о том, какой ценой далась победа. Это не только подвиг солдат на фронте, но и невероятные усилия тыла, где каждый винтик, каждый самолет становились частью общей борьбы за выживание нации.