В далеком 1559 году, когда испанские конкистадоры осваивали неизведанные земли, у берегов нынешней Флориды разыгралась трагедия. Ураган обрушился на флот экспедиции Тристана-де-Луна-и-Ареллано, затопив несколько кораблей в заливе Пенсакола. Среди обломков одного из них, найденного спустя века, археологи обнаружили нечто удивительное — останки двух кошек, которые, возможно, стали первыми представителями своего вида на территории современных США.

Корабль, названный «Эмануэль Пойнт II», был исследован в 2006 году. На его борту, помимо прочих артефактов, ученые нашли кости взрослой кошки и ее молодого сородича. Как показало исследование, опубликованное в журнале American Antiquity, это были домашние кошки (Felis catus), чьи предки прибыли из Европы. Это открытие переписывает историю: до сих’t никого, кто мог бы претендовать на звание «первого кота» в континентальной части Северной Америки.

Представьте себе: корабль, скрипящий под напором ветра, соленый воздух и кошки, крадущиеся по палубе. Скорее всего, их взяли на борт не случайно. В те времена хвостатые охотники были незаменимыми помощниками в борьбе с грызунами, которые пожирали запасы еды. Хотя, как показывают находки, кошки не всегда выполняли свою «работу» — изотопный анализ костей взрослой особи показал, что она питалась не столько крысами, сколько рыбой и остатками человеческой пищи.

Это намекает на особое отношение экипажа к своей пушистой спутнице. Возможно, она была не просто истребителем вредителей, а настоящим талисманом команды, получая свою долю ужина из рук моряков. Молодой котенок, вероятно, был ее спутником или потомком, хотя точные детали их истории остаются тайной.

Интересно, как эти кошки оказались на корабле? Ученые предполагают, что их могли взять на борт еще в Мексике, откуда экспедиция отправилась к берегам Флориды. Не исключено, что они сами прокрались на судно в поисках еды, но более вероятно, что моряки сознательно выбрали их в качестве живого оружия против крыс.

Генетический анализ подтвердил европейское происхождение животных, что связывает их с кошками, которые сопровождали испанских колонистов в других уголках Нового Света. Ранее останки подобных животных находили на Гаити, куда в 1492 году ступил Христофор Колумб. Но до континентальной Америки кошки добрались только с экспедицией де Луна.

Эта история — не просто находка костей. Она напоминает о том, как тесно переплетались судьбы людей и животных в эпоху великих открытий. Две кошки, чьи жизни оборвались в штормовых волнах, стали невольными первопроходцами, оставив свой след в истории Северной Америки.