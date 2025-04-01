Россия не намерена идти на уступки в переговорах с США по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. По словам военного политолога, позиция Москвы остаётся жёсткой и непримиримой, поскольку цели России и США принципиально различаются.

Комментируя возможные инициативы президента США Дональда Трампа, Перенджиев подчеркнул, что основная задача Вашингтона заключается в прекращении боевых действий. Однако, как отметил эксперт, это не соответствует интересам России. Он напомнил, что проведение специальной военной операции не может быть остановлено просто так, и здравомыслящие люди понимают, насколько важно не прерывать начатое без весомых оснований.

Александр Перенджиев напомнил о заявлении президента Владимира Путина, сделанном в июне 2024 года. Тогда глава государства ясно обозначил условия для возможных договорённостей: любая форма переговоров допустима только после полного вывода украинских войск и всех поддерживающих их формирований с российских территорий. При этом речь идёт не только о Курской области, но и о новых регионах, вошедших в состав России.

Политолог также указал, что попытки Трампа остановить боевые действия могут сыграть негативную роль внутри самой России. По его мнению, подобные сигналы способны дезориентировать общество и привести к снижению мобилизационной готовности. Он подчеркнул, что граждане должны сохранять напряжённость, особенно в вопросах поддержки фронта.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что контакты между Россией и США по вопросу Украины продолжаются. Однако, как отметил представитель Кремля, переговоры идут тяжело и требуют дополнительных усилий, поскольку обсуждаются по-настоящему серьёзные темы.