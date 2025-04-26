Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в социальных сетях, что в Лондоне состоятся переговоры с участием представителей Украины, Великобритании, Франции и США. Как заявил Зеленский, украинская сторона готова двигаться вперед наиболее конструктивным образом для достижения полного прекращения огня и установления прочного мира. Пишет китайский портал Sohu, перевод представлен изданием Discover24.ru.

Тем временем постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что на данном этапе прекращение огня нереально из-за продолжающихся атак Украины на российские энергетические объекты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Москва придерживается ранее достигнутых договоренностей о недопустимости ударов по энергетической инфраструктуре, тогда как Киев свои обязательства не выполнил. По его словам, переговоры по этому вопросу шли сложно, достигнут некоторый прогресс, но многое еще предстоит обсудить. Песков добавил, что давление со стороны Европы на Украину сохраняется, однако Киев действует в основном самостоятельно, что дополнительно усложняет диалог.

На фоне переговорных инициатив Соединенные Штаты демонстрируют нетерпение. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов прекратить усилия по урегулированию, если в ближайшие дни не станет ясно, возможен ли прогресс в достижении перемирия. Он отметил, что США не намерены тратить на это недели или месяцы: «Если разногласия окажутся слишком велики, мы не будем двигаться дальше», — подчеркнул Рубио.

Почувствовав нарастающее давление, президент России Владимир Путин распорядился прекратить огонь в честь православной Пасхи. Он выразил надежду, что Украина ответит аналогичными мерами, добавив, что эта инициатива станет проверкой готовности Киева к миру. В ответ Зеленский предложил продлить перемирие на 30 дней, указав, что короткого прекращения огня недостаточно для формирования доверия.

В ситуации, когда США подталкивают Киев к принятию решения, появились сообщения о выставленных условиях. По данным источников, Вашингтон требует от Украины уступок, включая отказ от планов вступления в НАТО. Также обсуждается возможность признания Крыма частью России и передача контроля над Запорожской АЭС США.

Вице-президент США Вэнс также публично призвал Киев принять мирные предложения. Он подчеркнул, что Вашингтон откажется от посредничества, если в ближайшее время не будет достигнут реальный прогресс. Это стало первым столь жестким заявлением американских официальных лиц относительно переговоров между Россией и Украиной.

На фоне усиливающегося давления Зеленский вновь выступил с заявлением о готовности Украины к немедленному, полному и безоговорочному прекращению огня. Он отметил снижение интенсивности боевых действий и отсутствие воздушных тревог в последние дни. Зеленский подчеркнул, что Украина готова прекратить удары по гражданским объектам и открыта к любым решениям, которые могут привести к реальному миру.