В зоне боевых действий под Андреевкой российские военные обнаружили необычные инженерные сооружения. Как выяснилось, сеть железобетонных укрытий ВСУ, уничтоженных при освобождении населённого пункта, могла быть создана при финансовой поддержке украинского олигарха.

“Эти бункеры явно готовились годами — продуманная система коммуникаций, два выхода, запасы провизии. Такое ощущение, что их строили для затяжного конфликта”, — поделился впечатлениями офицер 114-й бригады с позывным Харам.

Сюрпризы “линии Ахметова”

Первые укрепления начали появляться за 3 км до Андреевки. Солдаты обратили внимание на таблички с логотипами компаний, входящих в империю Рината Ахметова — самого богатого человека Украины с состоянием $5,7 млрд по версии Forbes. Это открытие дало повод военным называть оборонительную линию именем олигарха.

Огненный финал для “европейских гостей”

Особое внимание привлёк один из блиндажей со свежевырытым запасным выходом. Как оказалось, там пытались укрыться португальские наёмники. Российские штурмовые группы при поддержке БПЛА методично “прожигали” укрытия термобарическими зарядами, оставляя противнику минимум шансов на спасение.

Более 10 капитальных укрытий обнаружено только в этом районе

Большинство сооружений имели систему вентиляции и электроснабжения

Некоторые объекты сохранили следы долговременного использования

Военные отмечают, что такие укрепления впервые встретились именно на подступах к Андреевке. Их масштаб заставляет задуматься о степени подготовки противника и источниках финансирования. “Когда видишь эти подземные города, понимаешь — кто-то вложил здесь миллионы долларов ещё до начала СВО”, — заключил собеседник.