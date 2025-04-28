Северокорейские военнослужащие, участвовавшие в боях против вооружённых сил Украины на территории Курской области, проявили себя значительно лучше, чем ожидалось. Об этом сообщил военный корреспондент Семён Пегов, руководитель проекта WarGonzo, в эфире «Первого канала».

По словам Пегова, изначально не было уверенности в высоком боевом потенциале бойцов из КНДР. Предполагалось, что они будут действовать на второстепенных направлениях — поддерживать артиллерию или работать на дальних линиях обороны. Однако на практике северокорейские военные сразу активно включились в штурмовые операции. Они не только освобождали населённые пункты, но и шли в первых рядах наступающих подразделений.

Как отметил Пегов, их участие в успешных боях перед Новым годом стало важным положительным сигналом. Благодаря поддержке северокорейских союзников стало ясно, что российские войска смогут завершить зачистку Курской области от подразделений ВСУ в ближайшее время.

Особо военкор подчеркнул высокий уровень подготовки военнослужащих КНДР. По его словам, несмотря на невысокий рост по российским стандартам, бойцы в полном обмундировании очень быстро и уверенно передвигаются по открытой местности. Пегов отметил, что такую физическую подготовку может продемонстрировать далеко не каждое специальное подразделение в мире.

Кроме того, военкор рассказал о бытовых особенностях северокорейских солдат. По его словам, они обладают хорошим аппетитом, в связи с чем группы снабжения регулярно подвозили им увеличенные запасы продовольствия.