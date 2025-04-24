Классический томатный соус
Если представить итальянскую кухню, первым на ум приходит аромат помидоров, чеснока и базилика. Этот соус — основа основ. Для аутентичности используйте свежие томаты в сезон или качественные консервированные. Обжарьте лук и чеснок на оливковом масле, добавьте томаты, тушите 30 минут. В конце — щепотка соли и горсть свежего базилика.
«Секрет в простоте: не перегружайте соус специями. Пусть помидоры остаются главными героями» — шеф-повар Марко Риччи.
Карбонара без компромиссов
Настоящая карбонара — без сливок. Только яйца, пекорино романо, черный перец и гуанчиале (или панчетта). Взбейте яйца с сыром, обжарьте мясо до хруста, смешайте с горячей пастой. Тепло яиц создаст кремовую текстуру. Главное — не допустить «яичницы»: добавляйте пасту сразу после снятия с огня.
- 4 желтка + 1 целое яйцо
- 100 г пекорино
- 150 г гуанчиале
Сливочный Альфредо
Этот соус родом из Рима, но популярность обрел в США. Основа — сливочное масло и пармезан. Растопите масло, добавьте нагретые сливки, доведите до густоты, вмешайте сыр. Подавайте с феттучини. Для пикантности — щепотка мускатного ореха.
Совет: Не используйте обезжиренные сливки — соус расслоится.
Песто из Генуи
Зеленое золото Лигурии. Смешайте в блендере:
- 50 г свежего базилика
- 30 г кедровых орехов
- 60 г пармезана
- 1 зубчик чеснока
- Оливковое масло до консистенции крема
Подавайте с тренетте или спагетти. Храните в банке, залив тонким слоем масла.
Острая Аматричана
Соус из Аматриче — смесь томатов, перца чили и пекорино. Обжарьте гуанчиале, добавьте томаты и хлопья чили, тушите 20 минут. В конце — сыр. Идеален с букатини: их полая структура «удерживает» соус.
«Аматричана должна обжигать губы. Если не чувствуете огня — вы что-то сделали не так».
С чем сочетать?
Правило простое:
- Трубчатые пасты (ригатони, пенне) — для густых соусов.
- Длинные (спагетти, лингвини) — для масляных или томатных.
- Фигурные (фарфалле, казеречче) — ловят кусочки овощей или мяса.
Экспери