Классический томатный соус

Если представить итальянскую кухню, первым на ум приходит аромат помидоров, чеснока и базилика. Этот соус — основа основ. Для аутентичности используйте свежие томаты в сезон или качественные консервированные. Обжарьте лук и чеснок на оливковом масле, добавьте томаты, тушите 30 минут. В конце — щепотка соли и горсть свежего базилика.

«Секрет в простоте: не перегружайте соус специями. Пусть помидоры остаются главными героями» — шеф-повар Марко Риччи.

Карбонара без компромиссов

Настоящая карбонара — без сливок. Только яйца, пекорино романо, черный перец и гуанчиале (или панчетта). Взбейте яйца с сыром, обжарьте мясо до хруста, смешайте с горячей пастой. Тепло яиц создаст кремовую текстуру. Главное — не допустить «яичницы»: добавляйте пасту сразу после снятия с огня.

4 желтка + 1 целое яйцо

100 г пекорино

150 г гуанчиале

Сливочный Альфредо

Этот соус родом из Рима, но популярность обрел в США. Основа — сливочное масло и пармезан. Растопите масло, добавьте нагретые сливки, доведите до густоты, вмешайте сыр. Подавайте с феттучини. Для пикантности — щепотка мускатного ореха.

Совет: Не используйте обезжиренные сливки — соус расслоится.

Песто из Генуи

Зеленое золото Лигурии. Смешайте в блендере:

50 г свежего базилика 30 г кедровых орехов 60 г пармезана 1 зубчик чеснока Оливковое масло до консистенции крема

Подавайте с тренетте или спагетти. Храните в банке, залив тонким слоем масла.

Острая Аматричана

Соус из Аматриче — смесь томатов, перца чили и пекорино. Обжарьте гуанчиале, добавьте томаты и хлопья чили, тушите 20 минут. В конце — сыр. Идеален с букатини: их полая структура «удерживает» соус.

«Аматричана должна обжигать губы. Если не чувствуете огня — вы что-то сделали не так».

С чем сочетать?

Правило простое:

Трубчатые пасты (ригатони, пенне) — для густых соусов.

(ригатони, пенне) — для густых соусов. Длинные (спагетти, лингвини) — для масляных или томатных.

(спагетти, лингвини) — для масляных или томатных. Фигурные (фарфалле, казеречче) — ловят кусочки овощей или мяса.

Экспери