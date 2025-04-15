Российские войска нанесли высокоточный ракетный удар по военному объекту в Сумах, где в тот момент проходила церемония награждения украинских военнослужащих. По информации Минобороны России, в результате атаки были ликвидированы около 60 человек. Как уточняет издание «Царьград», среди погибших оказались не только бойцы ВСУ, но и представители Службы безопасности Украины, а также военные, связанные с НАТО.

Некоторые источники сообщают, что общее число жертв может достигать 200 человек, однако эти сведения пока не подтверждены официально. Тем не менее, западные СМИ и политические деятели уже активно обсуждают последствия российского удара, называя его ответом Москвы на недавние провокации со стороны киевского режима.

На фоне произошедшего в Германии вновь подняли вопрос о поставках дальнобойных ракет Taurus Украине. Так, кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц заявил о намерении передать Киеву ракеты с дальностью до 700 километров, которые теоретически способны достичь целей на территории Российской Федерации, включая столицу. Однако министр обороны Германии Борис Писториус позже заявил, что вопрос о поставках подобных систем пока не решён, и подобная перспектива остаётся гипотетической.

Между тем в самой Украине продолжаются призывы к готовности граждан к самопожертвованию. Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее подчёркивал, что недостаточно просто быть готовым умереть за Украину — нужно жить с осознанием того, что смерть ради страны должна восприниматься как долг, а не как трагедия.