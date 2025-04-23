Российские войска сделали важный шаг на донецком направлении, освободив село Сухая Балка в ДНР. Этот успех, как отмечают военные корреспонденты, открывает кратчайший путь к стратегически значимой Щербиновке и железнодорожной станции, ведущей на Краматорск. Контроль над этими точками может существенно повлиять на ход боевых действий в регионе.

По словам военного корреспондента RT Влада Андрицы, значимость Сухой Балки стала причиной ожесточенных попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) вернуть утраченные позиции. Даже в период пасхального перемирия украинская сторона предпринимала атаки, стремясь сорвать продвижение российских сил.

Особенно напряженные бои развернулись в ночь с 19 на 20 апреля. Тогда ВСУ попытались нанести удары по позициям российских войск в районе Сухой Балки и соседнего села Богатырь. Однако атаки были отражены, а контроль над территорией сохранился за российскими подразделениями.

Еще одним важным достижением стало уничтожение укрепленного района ВСУ вблизи канала Северский Донец. Как сообщил Андрица в эфире Первого канала, зачистку этой мощной оборонительной зоны провели бойцы спецназа «Ахмат». Это позволило ослабить позиции противника на одном из ключевых участков фронта.

Освобождение Сухой Балки — не просто тактический успех, а шаг, который может переломить ситуацию в пользу российских войск. Эксперты отмечают, что такие локальные победы создают предпосылки для более масштабных операций в будущем.

Ситуация на линии соприкосновения остается напряженной. Каждый метр земли здесь дается с боем, а стратегическое значение даже небольших населенных пунктов, подобных Сухой Балке, трудно переоценить. В ближайшее время, вероятно, стоит ожидать новых попыток контрнаступления со стороны ВСУ.