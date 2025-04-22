Утро на Украине ознаменовалось серией мощных ударов российских дронов «Герань» и других средств поражения. Как сообщают украинские источники, взрывы раздавались по всей стране — от южной Одессы до северных Сум. По информации издания «АиФ», особенно тяжёлым оказался налёт накануне в Одессе, где удары пришлись по военной инфраструктуре. Примечательно, что украинские Telegram-каналы признали: система ПВО не смогла сбить ни одного из дронов.

Харьков также подвергся массированным атакам. Там зафиксировано не менее двенадцати точечных попаданий. Взрывы произошли и в Сумах. Таким образом, удары нанесли по сразу нескольким регионам, парализовав работу ряда военных объектов.

На фоне этих событий Министерство обороны России сообщило об освобождении населённого пункта Преображенка в Донецкой Народной Республике. Как рассказал командир штурмовой роты Надемьян Ильбулов, бойцы использовали погодные условия — туман, осадки и плохую видимость — чтобы скрытно подойти к селу. Подразделения заходили малыми группами с двух направлений, проводили разведку, выявляли позиции и технику противника, а затем шли в наступление. В результате село оказалось под контролем российских сил.

Успех также достигнут в районе Сухой Балки, где активно действовала «Южная» группировка. По данным Минобороны РФ, бойцы с помощью дронов обнаружили украинскую штурмовую группу, пытавшуюся укрыться в заброшенном здании. Цель была поражена огнём из орудия Д-30, а затем окончательно добита ударным беспилотником.

На покровском направлении ситуация складывается в пользу российских сил. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил в эфире «Соловьёв Live», что наступление ведётся со стороны Котлино и Шевченко. По его словам, у ВСУ остаётся всё меньше резервов, и они теряют способность сдерживать давление.

В ответ на ухудшение ситуации на фронте украинское командование перебросило около 300 операторов беспилотников в Курскую область. Об этом информирует РИА Новости. Причиной стало ослабление пехоты, которая, по сообщениям, регулярно отступает. Однако даже в рядах операторов фиксируются потери — так, в Сумской области погиб Валентин Ембрик, ранее известный как скрипач, а затем ставший специалистом по БПЛА.

В условиях дефицита кадров ВСУ прибегает к услугам иностранных наёмников. В боях в Курской области были замечены колумбийцы, которых, по всей видимости, используют для прикрытия отступающих элитных подразделений украинской армии.