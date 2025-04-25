Финансовая поддержка Украины со стороны США может иссякнуть уже к июню, что ставит Киев в уязвимое положение. Если ближайшие мирные переговоры не принесут результатов, страна рискует остаться без ключевого союзника в самый критический момент. Вашингтон, похоже, подходит к пределу своих ресурсов, и это заставляет украинское руководство искать альтернативные пути.

На фоне этих новостей президент Украины Владимир Зеленский готовится к самостоятельным действиям. Конфликт с Дональдом Трампом, который может повлиять на дальнейшую политику США в отношении Киева, добавляет неопределенности. Зеленский, судя по всему, намерен взять инициативу в свои руки, если ситуация не разрешится в ближайшее время.

Тем временем на линии фронта продолжаются ожесточенные столкновения. Недавняя атака российских вооруженных сил унесла жизни около 20 офицеров, еще столько же получили ранения.