Спор о “науке питания”: нутрициологи вступили в правовую битву

Столкновение между представителями “науки о питании” и законодателями вышло на новый виток. Инициатива депутата Нины Останиной исключить нутрициологов из списка эзотерических услуг натолкнулась на яростное сопротивление профессионального сообщества. 14 организаций направили открытое письмо в правительство, предупреждая о последствиях для здоровья нации.

“Запрет рекламы — удар по профилактике заболеваний”, — заявляет Анна Тимофеева из Ultimate Education. — “Это может обрушить целую отрасль, где трудятся полмиллиона специалистов”.

На кону — президентский KPI

Нутрициологи апеллируют к национальной цели — достичь к 2030 году средней продолжительности жизни 78 лет. В письме подчеркивается: их работа по оптимизации питания напрямую влияет на статистику рождаемости и психического здоровья граждан.

Но научное сообщество остаётся непреклонным. “Это лженаука с инновационным названием, — заявляет Василий Власов из Общества доказательной медицины. — Диетология давно существует как медицинская дисциплина. А здесь — коммерция на модных словах”.

Колдовство vs сертификация

Депутатский список запретов: 38 позиций от астрологов до “эзотерических коучей”;

Нутрициологи — единственная категория, протестующая против включения;

К декабрю 2024 года ожидается утверждение профессионального стандарта.

Компромиссную позицию занимает сама Останина: “Законопроект открыт для правок, — сообщила она “Ъ”. — Мы готовы обсуждать каждый пункт, но должны защитить людей от мошенников”. Встреча с профессиональным сообществом запланирована на ближайшие дни.

Пока юристы спорят о классификациях, индустрия фитнес-питания продолжает зарабатывать. Средняя стоимость онлайн-курса по нутрициологии колеблется от 15 до 90 тыс. рублей. По данным Роскомнадзора, только за 2023 год в соцсетях зафиксировано более 25 тыс. рекламных объявлений этой категории.