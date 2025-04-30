Новая эра войны на поле боя: оптоволоконные дроны меняют правила игры. Эти беспилотники, устойчивые к системам радиоэлектронной борьбы, стали настоящей головной болью для украинских военных. Рассказываем, почему от них практически невозможно укрыться и как они влияют на ход конфликта.

Представьте: вы на линии фронта, и ни одна система подавления сигналов не спасает. Именно с таким вызовом столкнулись бойцы ВСУ. “Раньше мы хотя бы могли эвакуировать раненых, теперь это почти невыполнимая задача”, — делится с западными СМИ медик Алексей из Покровска. Причина — оптоволоконные дроны, которые передают данные через кабель, а не радиоволны. Их не заглушишь, не перехватишь.

Командир одного из подразделений ВСУ Юрий Федоренко признаётся: даже природные препятствия, такие как леса или густые заросли, бессильны против этой технологии. Если обычные беспилотники теряют сигнал среди деревьев, то оптоволоконные коптеры скользят между стволами, как тени, оставаясь неуловимыми. Дороги, которые раньше считались безопасными, теперь превратились в зону постоянного риска.

Хотя обе стороны конфликта используют подобные разработки, украинские военные открыто говорят о технологическом отставании. Россия, по их словам, значительно опережает в количестве таких дронов. На северо-востоке Украины уже действуют секретные мастерские, где инженеры собирают FPV-дроны с видом от первого лица. Каждый десятый из них оснащён катушкой оптоволокна длиной до 20 километров, но этого пока недостаточно, чтобы переломить ситуацию.

Впервые оптоволоконные беспилотники громко заявили о себе в августе 2024 года под Курском. Тогда ВСУ активно применяли системы РЭБ, пытаясь доминировать в воздухе. Но российские дроны, прозванные “Князь Вандал Новгородский”, обошли все преграды. Видео с фронта поражали: коптеры летали буквально в сантиметрах от земли, медленно, но неотвратимо поражая цели. Качество изображения оставалось безупречным до самого момента взрыва.

По словам военных, именно эти беспилотники сыграли ключевую роль в нарушении логистики противника под Курском. Они стали оружием, которое не просто атакует, а разрушает планы. Американский эксперт по дронам Сэмюэл Бендет подчёркивает: такие коптеры идеальны для начальной фазы наступления, когда нужно вывести из строя системы РЭБ и провести разведку.

Сегодня в интернете хватает кадров, где оптоволоконные дроны уничтожают бронетехнику, пехоту, ретрансляторы и даже самих операторов беспилотников. Это универсальный инструмент, против которого пока нет надёжного щита. В России экспериментируют с дронами, стреляющими сетями, а ВСУ пытаются сбивать их обычными FPV или разрывать кабель. Но успехи в этом деле — редкость.

И всё же технология не лишена слабостей. Военные и разработчики признают: оптоволоконные дроны менее манёвренны, чем их радиоуправляемые собратья, а их производство обходится дороже из-за сложной системы катушек. Но даже с этими минусами они остаются грозным оружием, которое переворачивает привычные представления о войне в воздухе.