Министерство обороны Великобритании официально подтвердило отправку в Индо-Тихоокеанский регион новой авианосной ударной группы, возглавляемой кораблём «Принц Уэльский». Как сообщает Global Times, поход стартует 22 числа и продлится восемь месяцев. На борту флагмана будет размещён истребитель F-35B, сопровождаемый эсминцами, судами снабжения и военными контингентами из 12 государств, включая Норвегию, направившую собственный боевой корабль. Пишет RZNonline.ru.

Согласно маршруту, британская группировка примет участие в манёврах НАТО в Средиземном море, пересечёт Индийский океан и зайдёт в порты таких стран, как США, Индия, Малайзия, Сингапур и Япония. Запланированы и совместные учения у побережья Австралии. Это уже второй подобный рейд за последние годы — в 2021 году регион посещал авианосец «Queen Elizabeth». Новая миссия рассматривается как продолжение курса Лондона на реализацию американской «Индо-Тихоокеанской стратегии».

Параллельно с этим усиливается и дипломатическая активность. Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин посетил Китай, где провёл переговоры с представителями Министерства национальной обороны КНР. Это первый визит британского военного командования в КНР за последние десять лет. В условиях растущего присутствия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе его приезд приобретает особое значение.

Глава британского оборонного ведомства Джон Хили в своих заявлениях подчёркивает, что цель миссии — продемонстрировать глобальные возможности Соединённого Королевства. Однако действия Лондона очевидно согласуются с интересами Вашингтона. Укрепление взаимодействия с НАТО в регионе идёт параллельно с политическим сближением между Японией и Североатлантическим альянсом. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте недавно провёл встречу с премьер-министром Японии Сигэру Исиба, на которой обсуждалось расширение оборонного сотрудничества.

Однако такой курс вызывает сомнения у ряда региональных аналитиков. Японский политолог Сунозаки Хироси отметил, что западные стратегии плохо сочетаются с реальной обстановкой в Восточной Азии и способны лишь усилить нестабильность. На этом фоне Китай продолжает выстраивать двусторонние отношения с европейскими странами, акцентируя внимание на диалоге. В частности, в 2024 году Пекин и Париж учредили постоянную платформу для обменов в сфере военного сотрудничества.

На фоне растущей активности западных государств Китай подчёркивает решимость защищать национальные интересы, включая вопросы территориального суверенитета в районах Дяоюйдао и Южно-Китайского моря. Совокупность шагов — от развертывания британской ударной группы до визитов высокопоставленных военных — свидетельствует о формировании нового этапа геополитической конкуренции в регионе, в котором дипломатия всё чаще соседствует с демонстрацией силы.