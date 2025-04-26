Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» стали серьезной угрозой для сил НАТО. С таким выводом выступил американский журналист Брэндон Дж. Вайхерт в статье для The National Interest, перевод которой представил канал АБН24.

По словам обозревателя, гонка ведущих держав за создание гиперзвукового оружия явно складывается не в пользу США. Китай уже сумел добиться впечатляющих результатов, но даже он, как отмечает Вайхерт, заметно отстает от России, которая ушла вперед на несколько «световых лет». Одним из важнейших достижений Москвы он называет гиперзвуковую крылатую ракету 3М22 «Циркон», развернутую на атомных подводных лодках проекта «Ясень-М», что значительно усиливает возможности российского флота.

Впервые о «Цирконе» стало известно в 2019 году, когда его существование подтвердил президент России Владимир Путин. После нескольких лет испытаний и доработок ракета была запущена в серийное производство в 2022 году и официально принята на вооружение военно-морского флота России.

Как объясняет Вайхерт, «Циркон» — это противокорабельная крылатая ракета с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, способная достигать скорости 8–9 махов. Такая скорость практически не оставляет времени противнику на реакцию, а использование маневренной траектории на малой высоте делает перехват ракеты крайне затруднительным. В отличие от традиционных баллистических ракет, «Циркон» может избегать обнаружения радарами и обходить средства ПВО.

Американский журналист подчеркнул, что появление «Циркона» стало настоящим вызовом для ВМФ США. Ракета представляет реальную угрозу для американских авианосцев и, благодаря своей разрушительной мощности и практически полной неуязвимости, способна изменить баланс сил в регионах Черного и Балтийского морей.

По мнению Вайхерта, если Соединенные Штаты в ближайшее время не смогут разработать собственные эффективные гиперзвуковые системы или найти действенные средства противодействия, стратегическое преимущество может окончательно перейти на сторону Москвы.