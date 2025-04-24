На недавнем заседании Военно-промышленной комиссии президент России Владимир Путин обозначил ключевые вызовы, с которыми сталкиваются Вооруженные силы страны. Речь шла не только о далекой перспективе и разработке новейших вооружений, но и о насущных проблемах, которые бойцы на передовой ощущают прямо сейчас. Среди главных пробелов — недостаток современных средств цифровой связи, систем разведки, радиоэлектронной борьбы и, что особенно остро, беспилотников всех типов.

Путин прямо заявил: FPV-дроны, ставшие важным инструментом на линии боевого соприкосновения, до сих пор остаются в дефиците. «Их очень ждут на фронте, это один из ключевых факторов боевого успеха», — подчеркнул президент, не скрывая, что ситуация требует немедленных решений.

Вместе с тем глава государства отметил усилия оборонной промышленности. По его словам, большинство предприятий выполнили государственный заказ, а в зону СВО уже поставлены миллионы единиц техники, включая около полутора миллионов беспилотников, из которых 4 тысячи — дроны-камикадзе. Однако даже эти цифры не решают проблему полностью. Путин выразил уверенность, что планы по наращиванию производства будут выполнены, но тон его высказываний был далек от удовлетворения.

Для тех, кто следит за риторикой президента, такой акцент на дефиците техники звучит как серьезный сигнал. Обычно за подобной критикой следуют решительные шаги, пусть и не всегда озвученные публично. Очевидно, что на передовой каждая единица такой техники — на вес золота, и промедление недопустимо.

Коснулся Путин и более широких задач модернизации армии и флота. Он подчеркнул, что вопросы оснащения касаются не только участников спецоперации, но и всей военной структуры страны. В этом контексте упомянулась даже спутниковая группировка, позволяющая управлять войсками практически в режиме реального времени.

И все же главный посыл совещания был ясен: текущие потребности фронта — в приоритете. Пока предприятия наращивают мощности, а Минобороны координирует усилия, бойцы на передовой ждут, когда слова о планах превратятся в реальные поставки.