Российский FPV-дрон успешно атаковал украинский бульдозер, находившийся на приграничной территории. В кабине машины находился военнослужащий. Операция, хоть и носила рутинный характер, привлекла внимание из-за особых символов, обнаруженных на инженерной технике.

На дверце бульдозера была наклейка со стрелкой, указывающей вверх. Этот знак ассоциируется с группировкой “Харьков”. Также известно, что украинские подразделения на Донецком направлении и в районе Купянска начали использовать новые символы, что может указывать на изменения в их организационной структуре или тактике.

Кроме эмблемы “Харьков”, на бульдозере присутствовали флаги Украины и Великобритании, а также шеврон ВСУ на форме мужчины, сидевшего в кабине. Эти элементы, как сообщает издание “Оборонка”, свидетельствуют о принадлежности машины к украинским военным формированиям.

