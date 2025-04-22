Воздушно-космические силы России продолжают наносить прицельные удары по военной инфраструктуре киевского режима. Одним из последних эпизодов стал авиационный налёт в районе населённого пункта Ямполь, расположенного в Сумской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Изнанка», сославшись на собственные источники и видеоматериалы, опубликованные в социальных сетях. Передает Российская газета.

По данным канала, целью стали подразделения, связанные с беспилотной авиацией 1-й отдельной бригады специального назначения территориальной обороны Украины. Российская авиация нанесла удар четырьмя фугасными авиабомбами весом по 500 килограммов каждая. Бомбы были управляемыми, что обеспечило высокую точность попадания по намеченным объектам.

Атака пришлась по зданиям и укрытиям, в которых находились военнослужащие подразделения. На видеозаписи, опубликованной в сети, можно рассмотреть момент точного поражения целей. Удары нанесли значительный ущерб как живой силе, так и технике украинской стороны.

По предварительным оценкам, в результате авиационного налёта было уничтожено до 33 бойцов ВСУ и пять единиц военной автомобильной техники. Учитывая специфику подразделения, речь может идти о квалифицированных специалистах по дронам, что делает потери ещё более чувствительными для украинского командования.

