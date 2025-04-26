В Киеве зафиксирован крупный пожар после утреннего удара Вооружённых сил России по военному объекту. На опубликованных кадрах видно, как в небо поднимается плотный столб чёрного дыма. Местные жители сообщают, что удар пришёлся по предприятию, связанному с военно-промышленным комплексом Украины. Видео публикует Первый канал.

Министерство обороны Российской Федерации официально подтвердило, что за последние сутки войска нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, а также уничтожили склады боеприпасов Вооружённых сил Украины. Удары осуществлялись в рамках продолжающейся операции по выведению из строя критически важной военной инфраструктуры противника.

Ранее в сети появились видеозаписи пожара на аэродроме Васильков, расположенном неподалёку от Киева. Тогда в Минобороны России заявили, что в период с 12 по 18 апреля Вооружённые силы России провели девять групповых ударов по военным объектам Украины, используя высокоточное оружие и беспилотные летательные аппараты.

Сообщается, что серия ударов направлена на снижение боеспособности ВСУ за счёт уничтожения складов с боеприпасами и средств обеспечения работы авиации. Министерство обороны России отмечает, что такие действия затрудняют организацию украинских операций в зоне боевых действий.

