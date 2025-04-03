В британском парламенте депутат Марк Франсуа выразил озабоченность по поводу боевых возможностей нового танка Challenger 3 и его способности конкурировать с российским Т-14 «Армата» и другими перспективными угрозами. Вопрос касался того, какие меры предпринимает Министерство обороны Великобритании для обеспечения конкурентоспособности этой машины в условиях современных боевых реалий.

Ответ на этот запрос был дан в Минобороны, где сообщили, что Challenger 3 будет оснащен новыми высокотехнологичными характеристиками, включая «цифровую» башню, которая обеспечит высокую степень точности и эффективности на поле боя. Танки будут оснащены новой 120-мм гладкоствольной пушкой L55A1 от немецкой компании Rheinmetall, которая будет использовать улучшенные боеприпасы Enhanced Kinetic Energy с программируемым подрывом. Вместо использования боеприпасов с обеднённым ураном, которые ранее использовались в других моделях, для нового танка будут разрабатываться более эффективные и безопасные снаряды в сотрудничестве с Германией.

Кроме того, Challenger 3 будет оснащен первоклассной бронёй и комплексами активной защиты (КАЗ), что должно повысить его выживаемость в условиях современных боевых действий. В Минобороны уверены, что эти улучшения сделают танк мировым лидером в своём классе. «Мы будем постоянно пересматривать его характеристики, чтобы гарантировать, что он останется ведущим в мире», — заявили представители ведомства.

Однако не обошлось без проблем. Программа модернизации столкнулась с некоторыми задержками в цепочке поставок, и в настоящее время нет уверенности, что танк будет введен в эксплуатацию в запланированные сроки, в 2027 году. В рамках контракта стоимостью 800 миллионов фунтов стерлингов, 148 танков Challenger 2 должны быть модернизированы, чтобы они соответствовали новым требованиям поля боя и продлили свой срок службы до 2040-х годов.

На данный момент британская армия эксплуатирует 213 танков Challenger 2, которые находятся на вооружении с конца 1990-х годов. Несмотря на свою долговечность и эффективность, эти машины уже уступают более современным бронетанковым системам, состоящим на вооружении в других странах, что подчеркивает необходимость модернизации для поддержания конкурентоспособности.

