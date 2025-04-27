Штурмовики российской группировки «Восток» опубликовали видео ударов по позициям украинских сил в селе Богатырь, расположенном на юго-западе Донецкой Народной Республики.

Как уточняется, бомбардировщики 11-й гвардейской армии ВВС и ПВО сбросили 15 планирующих авиабомб весом около полутонны каждая. За точностью попаданий следил дрон-разведчик, зафиксировавший удары с воздуха.

Село Богатырь имеет важное стратегическое значение: оно расположено между рекой Волчья и трассой, ведущей в Днепропетровскую область. До границы с Днепропетровщиной от населенного пункта всего несколько километров.

Украинские силы успели основательно укрепить свои позиции в Богатыре. Для прорыва обороны российские войска используют планирующие авиабомбы, которые помогают разминировать территорию и расчистить путь для штурмовых подразделений.

Перед началом наступления вражеские укрепления подвергаются интенсивной авиационной обработке, чтобы максимально ослабить оборону противника.