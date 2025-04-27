Разведывательный беспилотник зафиксировал на видео попытку нападения украинского солдата на российского военнослужащего во время сдачи в плен. Кадры инцидента были опубликованы Telegram-каналом «Военное дело».

На записи видно, как украинский боец, находясь в плену, неожиданно попытался изменить своё положение, схватив оружие у российского бойца. Ситуация развивалась стремительно: на помощь российскому военнослужащему оперативно пришёл его товарищ, который открыл огонь по противнику. После этого на видео показано, как бойцы сняли с украинца бронежилет.

Авторы Telegram-канала «Военное дело» прокомментировали случившееся, отметив, что украинский солдат имел возможность сохранить жизнь, если бы добровольно сдался и не предпринимал попыток нападения.

Ранее в сети был распространён стоп-кадр другой видеозаписи, сделанной также с помощью беспилотника. На нём зафиксирован момент, когда украинский военнослужащий, оказавшийся в окружении российских сил, принял решение не сдаваться. На фотографии видно лежащего на земле бойца ВСУ с автоматом в правой руке без признаков жизни. По данным, представленным в публикации, солдат предпочёл самоликвидацию плену.

