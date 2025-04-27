Новостное издание “Страна.ua” обратило внимание на деталь, которая, по мнению наблюдателей в сети, показалась странной во взаимодействии президента Франции Эммануэля Макрона с президентом США Дональдом Трампом во время их встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане.

Как можно увидеть на видео, начало встречи вполне стандартно: Эммануэль Макрон подходит к обоим политикам. Он здоровается с Владимиром Зеленским, причем, как отмечается, рукопожатие было довольно продолжительным. Сразу после этого Дональд Трамп также протягивает руку для приветствия, однако, по сообщению издания, Макрон так и не прикасается к руке президента США.

Накануне в СМИ также обсуждали ещё одну “странность”, связанную с организацией встречи в соборе Святого Петра в Ватикане. Первоначально на месте предполагаемой беседы стояли три стула, но перед тем, как Трамп и Зеленский сели, один из стульев был унесен в сторону служителем Ватикана, оставив только два места для переговоров.