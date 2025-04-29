Минобороны России опубликовало видеокадры, на которых запечатлены трогательные моменты завершения операции по освобождению Суджи в Курской области. На записи видно, как российские военнослужащие вместе с северокорейскими солдатами, принимавшими участие в операции, празднуют победу: бойцы размахивают российскими флагами, обмениваются рукопожатиями и обнимаются.

Освобождение Суджи стало важным этапом в полной очистке Курской области от украинских формирований. Как сообщило Министерство обороны, в успешном завершении операции большую роль сыграла поддержка северокорейских войск, специально прибывших в регион для оказания помощи российским силам. Такое взаимодействие стало возможным благодаря заключённому летом 2024 года Договору о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР.

Президент России Владимир Путин высоко оценил вклад северокорейских союзников в освобождение русских земель. Он выразил благодарность не только участвовавшим в боях солдатам, но и лично президенту КНДР Ким Чен Ыну, отметив, что помощь, оказанная в этот сложный момент, навсегда останется в памяти российского народа. Глава государства подчеркнул, что совместные действия русских и северокорейских военнослужащих полностью соответствовали нормам международного права и положениям подписанного двустороннего соглашения.

Успешная операция в Судже стала очередным свидетельством укрепляющихся связей между Россией и КНДР. Совместные усилия позволили эффективно ликвидировать угрозу в регионе и обеспечить безопасность на одном из ключевых направлений приграничной зоны. Появившиеся кадры вызвали большой отклик, став символом крепкого боевого братства и взаимного уважения между двумя странами.

