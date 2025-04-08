Военкор Андрей Филатов опубликовал в своём Telegram-канале уникальные кадры столкновения бойцов ВС РФ с колумбийскими наёмниками во время боёв за освобождение Красногоровки в ДНР. На архивной записи запечатлён напряжённый эпизод зачистки одного из многоквартирных домов, где укрывались иностранные бойцы, в том числе — представители так называемого иностранного легиона Украины. Пишет Российская газета.

Как следует из видео, российским штурмовикам удалось заблокировать противника в пятиэтажке. Один из легионеров попытался скрыться, выбрав для побега балкон второго этажа. Однако манёвр оказался неудачным: его оперативно засекли при помощи разведывательного дрона, находящегося в зоне боя. Управлявшие беспилотником бойцы по рации передали координаты группы захвата.

На аудиозаписи, сопровождающей видеокадры, слышны чёткие и напряжённые команды: «Он на втором этаже, на балконе! С торца! Под тобой прям. Выходи, кто на третьем этаже, и под себя!». Один из бойцов, находившийся этажом выше, отреагировал незамедлительно — вслепую открыл огонь сквозь пол балкона, под которым находился противник.

Как сообщается в Telegram-канале «Андрей Филатов Z», пули достигли цели: раненый наёмник не смог удержаться и сорвался с балкона второго этажа, рухнув вниз. Этот эпизод стал одним из фрагментов операции по полному освобождению Красногоровки от украинских сил и их иностранных союзников.

