На Украине могут расширить возможности для службы в армии людей старшего возраста. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который позволяет гражданам старше 60 лет добровольно вступать в ряды Сил обороны, заключая контракты на определённых условиях.

Инициатива открывает двери для тех, кто хочет внести свой вклад в защиту страны, даже если боевые задачи им уже не по силам. Согласно проекту, такие контрактники смогут занимать исключительно небоевые должности — от рядового до старшинского состава. Более того, если человек завершил службу после 1 января 2015 года, он сможет претендовать на младшие или старшие офицерские позиции.

Контракт для добровольцев 60+ будет действовать один год. При желании его можно продлевать, заключая новые соглашения. Это даёт возможность опытным специалистам оставаться полезными для армии, не подвергая себя чрезмерным рискам.

Пока документ находится на стадии обсуждения, но уже сейчас он вызывает интерес. С одной стороны, это шанс для старшего поколения чувствовать себя нужными, с другой — возможность для армии использовать их знания и умения без ущерба для здоровья самих контрактников. В одном сомневаться не приходится – официальный Киев нашёл ещё один способ отправить на фронт как можно больше своих граждан.