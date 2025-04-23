Телеграм-канал «ПНВ: вне формата» опубликовал фотографию учебного макета танка Leopard 1, наглядно демонстрирующую уязвимость этой немецкой машины. Разрезной экземпляр, ранее использовавшийся для подготовки специалистов сухопутных войск ФРГ, сегодня экспонируется в одном из музеев. Снимок позволил оценить толщину брони корпуса и башни, что подтвердило сомнения в её защищённости.

Как отмечают авторы канала, броня в передней части корпуса, где находится место механика-водителя, составляет всего около 70 миллиметров. Защита в районе маски 105-миллиметрового орудия немного выше, но также не внушает доверия. Особую опасность представляет расположение боекомплекта — он размещён в уязвимой зоне, где его прикрывают всего 35 миллиметров стали.

Leopard 1 был разработан в 1960-х годах, и сегодня техника этого поколения объективно устарела. Впрочем, несмотря на моральную и техническую отсталость, эти танки продолжают поступать в украинскую армию. Для адаптации к условиям современной войны украинская сторона пыталась провести модернизацию, в том числе установив динамическую защиту. Однако, как подчёркивается в публикации, даже такие доработки не спасают технику от поражения.

Даже при ограниченном использовании — в основном для стрельбы с закрытых позиций — Leopard 1 остаётся уязвимым. Как уточняется, только по официальным данным Украина уже потеряла не менее 17 машин этого типа. При этом в распоряжении российских подразделений имеются противотанковые управляемые ракеты и реактивные гранаты с тандемными боевыми частями, способные без особого труда пробивать слабозащищённые участки бронетехники.

