Военное ведомство Тайваня сообщило об активности китайских вооружённых сил в районе Тайваньского пролива. По информации, опубликованной в Global Times, 13 апреля в этом районе были зафиксированы шесть боевых самолётов и семь кораблей Народно-освободительной армии Китая. По данным Центрального информационного агентства, в период с 9:10 до 16:55 тайваньские силы наблюдали четыре китайских истребителя и один беспилотник, а с 12:25 до 13:55 — ещё два самолёта в юго-западной части воздушного пространства.

Министерство обороны Тайваня вновь заявило о «бдительном наблюдении и адекватной реакции», повторяя уже знакомую риторику. Однако, как отмечает China Times, стратегическая линия властей острова, строящаяся на противостоянии материковому Китаю, всё чаще подвергается критике. Издание указывает, что курс Демократической прогрессивной партии на союз с США не только не принес реальных результатов, но и поставил под угрозу существующие соглашения, включая экономическое сотрудничество в рамках ECFA.

China Times также обращает внимание на эпизод с переговорами по тарифам, о которых ДПП с гордостью заявляла в апреле. Однако, по информации Wall Street Journal, этот проект даже не вошёл в приоритетный список США, что, по мнению журналистов, стало предметом насмешек на международной арене.

В условиях постоянного военного давления со стороны НОАК растёт и внутренняя нестабильность в рядах тайваньской армии. Газета сообщает о «волне заявлений на пенсию» среди офицеров среднего звена. Основную часть составляют выпускники военных академий 2004 года, получившие право на отставку после 20 лет службы. Многие из них, находясь в возрасте около 42 лет и занимая командные или штабные должности, массово подают рапорты на увольнение. Уход этих специалистов, согласно тайваньскому уставу, значительно ослабляет потенциал управления войсками.

Беспокойство вызывает и тот факт, что офицеры, окончившие учёбу в 2014 году и имеющие лишь десятилетний стаж, также начали подавать заявки на включение в «Альянс ветеранов». По информации местных СМИ, несмотря на попытки командования остановить отток кадров, тенденция сохраняется. Ухудшение морально-психологического климата в армии объясняется, в том числе, регулярными манёврами НОАК и активной позицией властей Тайваня, которая, по оценке СМИ, провоцирует напряжённость.

Как подчёркивает China Times, нехватка кадров связана не только с демографическим спадом или конкуренцией с частным сектором. Ведущим фактором становится ухудшение обстановки в Тайваньском проливе. Участившиеся учения НОАК, в том числе с участием авианосцев, серьёзно повышают нагрузку на систему боевой готовности.