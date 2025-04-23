Поставки самолета дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890 Украине вряд ли смогут изменить ситуацию в воздушном пространстве. Как сообщает издание Military Watch Magazine, речь идет о технически устаревшей системе, разработанной ещё в 1990-е годы. Самолет Saab 340B AEW-300, на базе которого выполнен «летающий радар», значительно уступает по своим характеристикам современным аналогам, включая американский E-7 и китайский KJ-500.

По оценке западного издания, главной причиной передачи Киеву именно ASC 890 является его моральное устаревание. Систему будет проще заглушить, а её технические параметры не соответствуют текущим стандартам для высокоэффективных ДРЛО-средств. Несмотря на то, что подобные платформы изначально проектировались как ключевые элементы воздушного наблюдения, ASC 890 не способен конкурировать с новейшими разработками в этой области.

Military Watch Magazine подчеркивает, что подобные самолеты, отличающиеся крупными габаритами и слабой маневренностью, представляют собой уязвимую цель в современных условиях. Особенно на фоне того, что российские вооруженные силы уже продемонстрировали способность поражать воздушные цели даже в глубине территории, контролируемой ВСУ.

Издание напоминает, что в арсенале России имеются ракеты с большой дальностью действия — речь идет о классе «воздух-воздух» Р-37М и «земля-воздух» 40Н6. Эти комплексы способны эффективно поражать как истребители, так и более крупные самолеты на значительном расстоянии. В такой ситуации использование морально устаревшего ASC 890 в небе над Украиной ставит под вопрос его эффективность и выживаемость в условиях реальных боевых действий.

Таким образом, несмотря на попытки усилить воздушное наблюдение со стороны Киева, перспективы успешного применения шведского «летающего радара» выглядят сомнительно, особенно с учетом современных возможностей российских средств ПВО и авиации.