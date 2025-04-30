Неожиданный шаг Дональда Трампа вызвал бурю обсуждений в американских политических кругах: президент уволил Дугласа Эмхоффа, мужа Камалы Харрис, из состава совета директоров Музея Холокоста в Вашингтоне. Об этом сам Эмхофф сообщил на своей странице в социальной сети X, не скрывая возмущения. По его мнению, решение носит исключительно политический характер.

Эмхофф, супруг экс-кандидата в президенты от Демократической партии, был назначен на эту должность во времена администрации Байдена. Как отмечает издание New York Times, он оказался не единственной жертвой кадровых чисток: Трамп также отстранил других членов совета, чьи назначения были связаны с предыдущим президентом.

Этот инцидент — словно камень, брошенный в и без того неспокойные воды американской политики. Для многих наблюдателей увольнение выглядит как демонстративный жест, подчеркивающий решимость Трампа переформатировать ключевые институты под свое видение. Эмхофф, в свою очередь, не стал молчать, открыто обвинив администрацию в сведении личных счетов.

Музей Холокоста — не просто культурное учреждение, а символ памяти о трагедии XX века. Участие в его совете считается почетной и ответственной миссией, далекой от политических игр. Именно поэтому решение Трампа вызвало столько вопросов: неужели даже такие площадки становятся ареной для противостояния?

Пока официальных комментариев от Белого дома не последовало, общественность гадает, что стоит за этим шагом. Для сторонников Камалы Харрис и демократов это — еще один повод говорить о мстительности новой администрации. А для тех, кто поддерживает Трампа, — сигнал о намерении навести порядок, начиная с самых неожиданных мест.