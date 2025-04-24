Украинские порталы в основном акцентируют внимание на современных западных артиллерийских системах или самоходных и буксируемых установках “Богдана”. Однако, как отмечается в источнике, сама по себе “Богдана” имеет весьма условное отношение к украинской военной промышленности. Практически все её ключевые элементы — иностранного происхождения. Пишет Российская газета.

Основой для таких установок часто служат шасси чешских автомобилей, а сами артиллерийские стволы закупаются отдельно за рубежом. Есть также информация о том, что сборка этих систем осуществляется не в самой Украине, а на производственных площадках за её пределами. Что касается буксируемого варианта, то он, по сути, представляет собой модернизированный вариант советской пушки 2А36 “Гиацинт-Б”.

Параллельно с этим Вооружённые силы Украины продолжают получать от стран НАТО артиллерию, разработанную ещё в середине XX века. В частности, речь идёт об американских гаубицах времён Второй мировой войны — 105-мм M101 и 155-мм M114. При этом если западные современные образцы активно демонстрируются в украинских медиа, то подобные устаревшие модели стараются особо не афишировать.

Лишь недавно M114 впервые появилась на кадрах, причём далеко от линии фронта — скорее всего, на одном из полигонов. Эта гаубица имеет максимальную дальность стрельбы 14 600 метров, весит 5,6 тонны в боевом положении и обладает скорострельностью до двух выстрелов в минуту. Для её обслуживания требуется расчёт из 11 человек.

