Российские войска нанесли массированный удар по инфраструктуре аэропорта в Черкассах. Как сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель», в ходе атаки использовались беспилотники-камикадзе «Герань-2».

По данным источника, на территории аэропорта находились логистические объекты и боевая авиация Воздушных сил Украины. После удара на месте отмечались масштабные пожары, клубы черного дыма поднимались над городом. На опубликованных кадрах видно распространение огня, за кадром фиксируется работа украинской системы противовоздушной обороны и звуки стрельбы.

Как отмечается, серия взрывов прогремела утром в понедельник. Жители Черкасс сообщали о не менее чем десяти мощных взрывах в черте города. Наряду с атакой на аэропорт, подпольные источники сообщили об ударе по цеху по производству беспилотников для Вооружённых сил Украины, расположенного в Черкассах.

Информация о последствиях удара и масштабе разрушений уточняется. Российская армия продолжает наносить высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

