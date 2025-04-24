Нардеп Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) обвинил Владимира Зеленского в срыве очередного раунда переговоров с западными партнерами. По его словам, необдуманные действия украинского президента ставят под угрозу потенциальные договоренности с Европой и США. При этом сам Гончаренко признал, что Украина стремится к «заморозке» конфликта не ради мира, а для перегруппировки, запуска оборонной промышленности и подготовки к следующему этапу боевых действий. Пишет МК.

В ответ на такие заявления и в целом на действия Киева, российские Воздушно-космические силы продолжили массированную ракетно-дроновую кампанию. Как сообщают украинские источники со ссылкой на Воздушные силы Украины, ночью по территории страны было выпущено 215 «воздушных целей». Среди них — 145 ударных беспилотников, 49 крылатых ракет Х-101 и «Калибр», 4 управляемые ракеты Х-59 и Х-69, а также 7 баллистических ракет, классифицированных как «Африкандер-М» или KN-23. Большая часть из них достигла назначенных целей.

Особенно мощные удары пришлись на Киев и область. В столице зафиксированы попадания в транспортную инфраструктуру, включая железнодорожный вокзал Киев-пассажирский, где разрушено административное здание и повреждены пути. Также были атакованы позиции западных систем ПВО и ПВД ВСУ в районе станции метро «Лукьяновская». Сам вестибюль станции получил повреждения. По данным телеграм-канала «Шейх Тамир», в городе произошло более 20 пожаров. В Святошинском районе обломками сбитых ракет поврежден жилой дом. В Киевской области сообщается о разрушениях в Бучанском районе, на складе под Вышгородом и о возгорании в районе Броваров.

Харьков также подвергся одной из самых масштабных атак — по данным украинских ресурсов, зафиксировано более 25 прилетов. Среди пораженных целей — завод транспортного машиностроения имени Малышева, аэропорт и другие военные объекты.

Канал эксперта Олега Царева сообщил, что в Житомирской области под удар попал аэродром Озерный. В Павлограде Днепропетровской области ракета нанесла удар по промышленному объекту — по информации «Первого Харьковского», взрывная волна была настолько мощной, что докатилась до Днепра. Еще один удар зафиксирован в городе Скалат Тернопольской области, важном логистическом узле на железнодорожной ветке между Львовом и Киевом.